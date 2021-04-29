Сколько Дэниэл Рэдклифф заработал за все части Гарри Поттера?

Франшиза помогла маленькому мальчику заработать на всю жизнь

Британский актер Дэниел Рэдклифф за свою роль Гарри Поттера получил не только популярность, но и неплохой гонорар за все восемь фильмов франшизы.

Недавно известно изданию Looper стало известно, сколько точно Дэниэл Рэдклифф заработал за свою работу в «Гарри Поттере». Как оказалось, с самого детства гонорары актера начинались с миллиона долларов, ведь именно столько он получил за первый фильм. Далее суммы начали расти и за «Тайную комнату» актер получил 3 миллиона долларов, за «Узника Азкабана» – 6 миллионов долларов, а за следующие две – «Гарри Поттер и Кубок огня» и «Гарри Поттер и Орден Феникса» – по 14 миллионов долларов за каждый.

Всего за все фильмы франшизы «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф заработал 110 000 000 долларов. Но тратить все деньги сразу актер не стал. Он предпочитает собирать деньги на безбедную жизнь.

Фото: Getty Images

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