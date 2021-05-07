Развод, измены и наркотики: Алан Бадоев дал откровенное интервью о личном

Режиссер стал героем нового выпуска YouTube-шоу «Экзамен» с Машей Ефросининой

Это одно из немногих и, пожалуй, самых откровенных интервью, которые когда-либо давал режиссер в своей карьере. Впервые Алан Бадоев ответил на вопрос, почему ему так сложно говорить о главных женщинах в его жизни, рассказал о болезни матери, воспитании детей и отношении к наркотикам, принципах сексуального образования, запретах, разводе и главных уроках, которые ему дала Жанна Бадоева.

О разводе

— Это не было легко, но было понимание того, что это нужно закончить, потому что страсть ушла. Дальше пойдут ссоры, а у нас дети. Дети никогда не должны видеть ссоры, они должны видеть только любовь. Мы входили в этот брак через невероятную дружбу и нам было важно остаться друзьями: и для детей, и для себя. Жанна — мой тотем и такого человека я не встречу больше никогда. До сих пор мы можем говорить по телефону, я, например, в этот момент раскис, а она даже через телефонный разговор дает мне мощную подзарядку как мужчине.

Об изменах

— Сейчас мне 40 — и мне так сложно быть категоричным. Я за свою жизнь уже трижды простил измены. Прежде чем предъявлять другим, нужно спросить с себя. С возрастом становишься менее эгоистичным и понимаешь: предъявляй людям то, что и к себе. А если себе не можешь предъявить, то чего тогда обижаешься на других людей?

О том, как говорить с детьми о наркотиках (и своем отношении к ним)

— Впервые я узнал, что кроме сигареты есть еще что-то, в 26, а закурил обычную в 22. Мы говорили про марихуану с моим сыном и я сказал: «Ты должен знать, что она сбивает остроту цели. Ее легализуют и разрешают, потому что так людьми легче управлять». Дети усвоили от меня главное правило в отношении сигарет, алкоголя, наркотиков: если тебе плохо, то это точно не нужно использовать. Это не поможет, а только усугубит ситуацию. Если у тебя сложный период, будь самым трезвым — как стекло — в этот момент. Не жалей себя. Именно в тот момент, когда ты в себе не уверен и когда тебе больно, когда все рушится — скажи себе «спасибо». Спасибо за то, что ты еще живой: чувствуешь, боишься. Если хочешь притупить остроту своих чувств и восприятия — употребляй наркотики. Это все чушь о том, что под наркотиками создают что-то гениальное. Скорее, наркотики создают человеку виртуальную оболочку, в которой ему ничего, в общем-то, уже и не нужно.

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