Со съемочек: Леонардо Ди Каприо впервые запостил в Instagram себя
Селебрити интригует новым проектом
Не секрет, что у голливудского актера Леонардо Ди Каприо официальная страница в Instagram. но он никогда не опубликует там себя. В социальной сети звезда говорит и привлекаю внимание к глобальным проблемам человечества. Но недавно Лео решил порадовать фанатов снимком себя любимого.
Леонардо Ди Каприо запостил фото со съемок будущего фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной полные», где играет главную роль. В кадре со съемочной площадки селебрити возник из коллегой-актрисой Лили Глэдстоун.
«Первый взгляд на« Убийцы цветочной полные », – подписал пост Леонардо Ди Каприо.
Фото: Getty Images
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