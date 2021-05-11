Netflix и Amazon объявили бойкот Золотому глобусу

Платформы не будут выдвигать свои фильмы и сериалы на премию

Стриминг сервисы Netflix и Amazon Studious устроили бойкот «Золотому глобусу», обвинив Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA) в «отсутствие инклюзивности» среди ее членов. Об этом сообщает Deadline.

«Мы прекращаем всякую деятельность с этой организацией, пока не произойдут более существенные изменения», – заявил глава Netflix Тед Сарандос.

Глава Amazon Studios Дженнифер Салком выступила с аналогичным заявлением: «Мы не работаем с HFPA с тех пор, как эти проблемы были озвучены впервые. Как и вся индустрия, мы ждем искреннего и существенного решение, прежде чем двигаться дальше».

И хотя 6 мая в HFPA проголосовали за реорганизацию, пообещав до конца 2021 набрать в ассоциацию не менее 20 новых членов, сделав акцент на темнокожих представителях, а в течение полутора лет – увеличить общее количество членов HFPA на 50%, компании отказались выдвигать свои фильмы и сериалы на премию «Золотой глобус».

Президент ассоциации Али Сар уже отреагировал на заявление Netflix: «Хотим заверить, что усердно работаем над каждым из проблемных направлений. Наш план отражает мнение как наших сторонников, так и наших критиков. Мы искренне верим в то, что он приведет нас к значительным реформ, а вся индустрия сможет этим гордиться».

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