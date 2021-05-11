Рамина Есхакзай заручилась и выходит замуж

Звезда опубликовала фото с обручальным кольцом

Недавно популярная интервьюерка Рамина Есхакзай обручилась с адвокатом Евгением Прониным. Юрист сделал любимой во время совместного отдыха на Мальдивах.

Сначала о помолвке поползли слухи в СМИ и только потом пара призналась, что действительно скоро женится. Об этом в своем Instagram рассказала сама Рамина, опубликовав фото с обручальным кольцом.

«Раз все уже знают, таки да. Он это сделал», – подписала пост невеста.

Читатели звезды в социальной сети сразу начали поздравлять интервьюерку. Однако, нашлись и такие, кто был недоволен маленьким камешком на обручальном кольце. Рамина сразу ответила Хейтер.

«Умение радоваться за других – черта хороших и самодостаточных людей. Хорошо, что таких у меня 99,9%. А то курочки, Которые не оценили размер бриллианта, меня порадовали. Хотелось им, чтоб у меня был булыжник на пальце. Побольше. Дело вкуса. Он или есть, или тебя всегда мало ».

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