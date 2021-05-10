TVORCHI (Творчи) презентовали клип Віч-на-Віч: смотрим!

В видео креаторы соединили еще и реальный, и виртуальный миры.

«Віч-на-Віч» – это история одного героя на изломе двух миров. Сюжет раскрывает историю героя (Джеффри), который оставшись один-на-один с собой, погружается в виртуальную реальность с помощью музыкального проводника (Андрея) и VR-очков. В параллельном мире герой встречает особенную девушку, и ему остается выяснить: она настоящая или это голографическая метафора в его сознании.

– Только наедине с собой мы можем ответить откровенно, чего нам действительно хочется. Благодаря VR-очкам мы показали, что можно, понять свои желания, заглянув в себя, в наш собственный мир, – рассказали TVORCHI. – Но в то же время, мы даем понять, что только в реальной жизни можно воплощать желание по-настоящему, чувствовать и переживать все эмоции.

Режиссером клипа «Віч-на-Віч» стал Кирилл Сулига, известный реализацией масштабных рекламных и фэшн кампейнов. Это уже вторая совместная работа TVORCHI с режиссером: ранее Кирилл снял для группы клип #не_танцюю, который на YouTube посмотрели уже более 1,5 млн раз.

Для образов креаторов стилисты подобрали ретро-стиль 80-ых годов, который был заявлен ранее на обложке трека «Віч-на-Віч». В футуризм зрителей погружают кадры, реализованные благодаря технологиям при съемке и монтаже. Съемочный процесс длился более 14 часов.

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