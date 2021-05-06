Как выглядят герои приквела «Игры престолов»? Смотри фото
Американский телеканал HBO представил первых героев приквела «Игры престолов», показав их фото со съемок проекта.
Фото героев приквела было опубликовано на официальной странице сериала под названием «Дом дракона» в Facebook.
Теперь фанаты вселенной Вестерос наконец узнали, как будут выглядеть принцесса Раенира Таргариен и принц Дэймон Таргариен, мореплаватель и политик Корлис Веларион по прозвищу Морской Змей, а также Алисента и Отто Хайтауэр.
Известно, что костюмами в «Доме дракона» занимается Дженни Тейма, не работала над «Игрой престолов». Но ей удалось сохранить визуальный стиль нарядов, созданный для оригинального сериала.
Напомним, «Дом дракона» выйдет на НПО в 2022 году. События сериала будут происходить на континенте Вестерос за несколько веков до событий «Игры престолов» и расскажут о периоде под названием «Танец драконов».
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