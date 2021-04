Меган Маркл и принц Гарри выступит на концерте

Селебрити вместе поддержат вакцинацию от COVID-19

Королевская чета Меган Маркл и принц Гарри станут частью будущего благотворительного концерта Global Citizen`s Vax Live: The Concert to Reunite the World. Он проводится в поддержку вакцинации от коронавируса.

Известно, что герцоги Сасекские стали председателями кампании Vax Live event, организованной группой по борьбе с бедностью Global Citizen. Поэтому они выйдут на сцену с речью, чтобы привлечь внимание важность вакцинации от коронавируса.

«За последний год наш мир пережил боль и потери в борьбе за жизнь. Теперь нам нужно выздороветь и исцелиться вместе. Мы должны добиваться справедливого распределения вакцин и тем самым восстановить веру в нашу общую человечность. Миссия не могла быть более насущной и важной », – говорится в заявлении Гарри и Меган.

Ведущей концерта станет Селена Гомес. Также на ивенте выступят Дженнифер Лопес, группа Foo Fighters и Эдди Веддер, президент США Джо Байден, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрона и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Прямая трансляция концерта Global Citizen`s Vax Live: The Concert to Reunite the World состоится 8 мая.

