Netflix выпустил трейлер своих летних премьер

Стриминговий сервис Netflix бомбанул интригующий трейлер всех своих фильмов, которые выйдут на платформе уже в мае и летом!

В трейлере показаны кадры отрывки из «Армии мертвецов» Зака ​​Снайдера, триллера «Женщина в окне», мультика «Митчеллы против машин», «The Sweet Girl» с Джейсоном Момоа, документальной картины о художнике Боба Росси и драмы «Fatherhood» с Кевином Хартом . Многие из проектов уже давно получили собственные трейлеры, а другие – появились в этом видео впервые. Это не просто нарезка различных кадров из будущих премьер, в трейлере также приняли участие актеры, играющие в этих фильмах. По замыслу, они просматривают отрывки фильмов и реагируют на них.

Этим летом Netflix хочет сделать свободное время своих подписчиков особенно насыщенным, ведь выпускать новые фильмы раз в неделю. Платформа собирается показать как минимум 31 фильм из линейки Originals.

Фото: IStock

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