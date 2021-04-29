Лука: смотреть официальный трейлер

Студия Pixar представила трейлер общего с Disney + мультфильма «Лука».

«Кислород» – смотреть трейлер онлайн:

Мультфильм рассказывает о двух друзьях, которые весело проводят время на итальянской Ривьере. Мороженое, макароны и бесконечные поездки на скутере – это идеальное лето для Луки и его друга. Но они имеют один секрет, которым не могут ни с кем поделиться. Они – морские существа, которые превращаются под воздействием воды. Им придется научиться делать множество обычных для людей вещей, чтобы приспособиться к их миру.

«Существует столько вещей, которые ты думаешь, что не сможешь сделать, но все, что тебе нужно, – это только попробовать», – говорится в трейлере.

Режиссером проекту выступил Энрико Касароса. Сценарий написал один из авторов «Души» Майк Джонс, а одним из продюсеров стал руководитель Pixar и создатель «Мыслями наизнанку», «Вверх» и «Корпорации монстров» Пит Доктер.

Премьера мультфильма «Лука» запланирована на 18 июня 2021 на Disney +.

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