«Не, ну Гарри!»: Верка Сердючка снова разоблачила кражу образа Гарри Стайлса
Певица обвинила селебрити в очередном плагиате
Самая яркая звезда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка не перестает удивлять своих подписчиков очередными коллажами с образами американского певца Гарри Стайлса. Похоже, что селебрити таки вдохновляется луками нашей артистки.
На этот раз в Instagram Верка Сердючка показала свое фото в шубе и сравнила его со снимком Гарри Стайлса в похожем наряде от Gucci Beloved.
«Не, ну Гарри» – подписала коллаж селебрити.
Подписчикам звезды понравился юмор Верки Сердючки. В комментариях коллеги поддержали хихи-хаха артистки.
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