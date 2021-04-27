Артист готовится к самостоятельному «плавание»

Украинский певец и участник группы MOZGI Позитив заявил о сольной карьере! Об этом звезда рассказал в программе «Звездный путь».

Оказывается, что после распада группы «Время и Стекло» знаменитость тоже задумался о сольной карьере вслед за коллегой Надей Дорофеевой. Пока артист не собирается завершать сотрудничество с группой MOZGI, но все же также планирует петь как самостоятельно.

– Будет сольная карьера. Надеюсь, все получится. Сейчас сижу на студии, думаю над материалом, какие песни делать. Ведь есть множество произведений, которые уже написаны, – поделился Позитив.

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