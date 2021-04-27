Адель затусила на вечеринке в честь «Оскара» (ВИДЕО)

Впервые за несколько месяцев селебрити вернулась к светской жизни

Британская певица Адель уже долгое время не появлялась на публике. Но такое громкое событие, как «Оскар-2021», пропустить не смогла даже она. Точнее, даже не саму церемонию вручения престижной награды, а закрытую вечеринку в честь «Оскара».

Никто бы и не узнал, что британка активно тусуется на главной закрытой пати года, если бы не социальные сети. Друзья певицы выложили фото и видео с Адель в своих Instagram.

В социальной сети появилось фото с вечеринки, на котором Адель наслаждалась коктейлями и пела песню Дженнифер Лопес «I’m Real». Она была одета в объемный костюм желтого оттенка от бренда Lapointe и черный топ.

Также фото с Адель с этой же события опубликовала актриса Амбер Чардае Робинсон.

Фото: Getty Images

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