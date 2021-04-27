В Голливуде снимут римейк фильма Еще по одной

Селебрити также выступит продюсером проекта

Недавно компания Appian Way, которой владеет Леонардо Ди Каприо, решили снять римейк датского фильма «Еще по одной». А сам оскароносный актер сыграет в нем главную роль. Об этом пишет Deadline.

На приобретение прав на фильм «Еще по одной» претендовал не только Ди Каприо, но и Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс. Но режиссер оригинальной картины Томас Винтерберг предпочел Леонардо Ди Каприо, чтобы увидеть его в в образе мужчины средних лет в кризисе.

Напомним, что датский фильм «Еще по одной» рассказывает о четырех учителей, решают провести эксперимент о положительном влиянии небольшой дозы алкоголя в день на их жизнь. Картина даже получила «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Читай также:

«Для нас было важно рассказать правду»: Опра Уинфри – об интервью с Меган Маркл и принцем Гарри

Вдохновленная Билли Айлиш: Селена Гомес стала блондой!