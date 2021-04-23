Тина Кароль выпустила live-клип на песню «Красиво»

Песня стала официальным третьим синглом одноимённого альбома

– Песня «Красиво» особенная, и клип на нее мог быть только таким – это Live performance, живое исполнение с моим бендом. Я соскучилась по концертам, по тому, как песня оживает в моменте. Это не просто студийная запись, live performance – это звук моего сердца, – рассказывает о своей новой работе Тина Кароль.

Live-клип «Красиво» – это часть новой сольной программы Тины Кароль, премьера которой состоится 25 апреля.

В роли режиссера выступил Максим Делиергиев, который признался, что снять такой концерт было сверх сложной задачей:

– Живые инструменты, живой вокал, весь перформанс должны интересно звучать и круто выглядеть с первого и единственного дубля!

Над образом Тины Кароль работали fashion-директор Vogue Hong Kong Анна Зюрова и стилист певицы Ольга Ревуцкая.

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