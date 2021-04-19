Селена Гомес сделала новое тату (ФОТО)

Селебрити не устает украшать свое тело рисунками

Американская певица Селена Гомес сделала новую татуировку. Для звезды это уже пятнадцатое тату.

Увидеть обновку на теле звезды можно в Instagram ее тату-мастера. Кит Скотт Bang Bang МакКарди опубликовал виде, в на котором показал свою работу для артистки. В нем Гомес показала крестик, расположенный на ее левой ключице.

У знаменитости уже 15 татуировок по всему телу.

Ранее МакКарди набил Селене Гомес фразу «Сначала полюби себя», выполненную арабской вязью, которая расположилась на спине под правым плечом. Также он написал цифры LXXVI сзади на шее Гомес.

Фото: Getty Images

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