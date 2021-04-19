Названа истинная причина расставания Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Кто же стал инициатором брейкапа?

Недавно стало известно, что американская певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес отменили свадьбу и разошлись. Тогда пара официально прокомментировала расставание и отметила, что осталась в дружеских отношениях.

А теперь стала известна истинная причина разрыва отношений и кто стал инициатором. Оказалось, что покончить с отношениями решила именно Дженнифер Лопес. Об этом изданию E! сообщил анонимный источник.

Как отметил инсайдер, Джей Ло элементарно потеряла доверие к жениху. А все потому, что ходили слухи об измене Алекса Родригеса. Алекс якобы понимал, что скоро наступит конец, ведь последние месяцы Дженнифер действительно не была счастливой.

– После того, как ее доверие подорвано, ничего не изменится. Она довольна своим решением, потому что знает, что Алекс все еще будет в ее жизни, только в ином качестве, – прокомментировал инсайдер.

Фото: Getty Images

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