Atlas Weekend 2021 состоится! Новый формат, лайн-ап и карантинные ограничения

Мы знаем, как поклонники самого масштабного музыкального фестиваля в Украине ждали эту новость: AW 2021 быть! Однако из-за закрытых границ и карантина в мире, большинство западных артистов не смогут в этом году прилететь в Украину. И организаторы приняли наиболее удачное решение в данных условиях: перенести выступления иностранных артистов на 2022, а летом 2021 устроить локальное музыкальный праздник для всех тех, кто скучает по атмосфере любимого феста!

– Мы сохраняем даты проведения во второй неделе июля и локацию на ВДНГ, а также добавляем 1 бесплатный день в понедельник. Сейчас мы разрабатываем план безопасной и атмосферной встречи, формируем новый лайн-ап, ведем переговоры с украинскими и СНГ артистами, планируем территорию и билетные квоты с учетом карантинных требований. Уже сейчас можно сказать, что вас будут ждать масштабные выступления артистов и эксклюзивные шоу, множество интерактивных локаций и незабываемые эмоции от встреч с друзьями. Подробности нового формата расскажем уже совсем скоро, – поделился планами Дмитрий Сидоренко, основатель и генеральный директор фестиваля Atlas Weekend.

Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году. А также, на выгодных условиях, вы сможете обменять свои билеты и посетить фестиваль в этом году, или же вернуть деньги. Детали организаторы объявят в ближайшее время.

– Мы понимаем, что вы хотите получить все ответы здесь и сейчас. Однако ситуация меняется едва ли не ежедневно, и нам надо собрать всю информацию воедино и выйти к вам с решениями, – предупреждая новые вопросы, отмечает Дмитрий Сидоренко. – Мы ежедневно активно работаем над тем, чтобы провести фестиваль в этом году и предложить всем самые выгодные варианты и условия для обмена и возврата билетов. Дайте нам еще немного времени на это. Спасибо за поддержку в этот непростой для всех нас период. Берегите себя и близких. Скоро увидимся!

Поэтому с нетерпением ждем новостей от команды Atlas Weekend 2021! И начинаем готовить удобную обувь, в котором летом 2021 будем врываться под любимые хиты артистов на солнечном ВДНГ. Atlas Weekend 2021 состоится, и это уже отличная новость, которых сегодня нам всем так не хватает!