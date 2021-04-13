В сеть попали первые фото со съемок реюниона Друзей

Правда, увидеть можно только процесс подготовки

На старт продолжение сериала «Друзья» фанаты ждали более 25 лет. И вот наконец 5 апреля 2021 культовый проект начал съемки специального выпуска. Оказалось, что к съемкам были допущены и зрители! Вот здесь можно начинать плакать, что мы не там. Но благодаря аудитории в сеть попали первые фото со съемок.

Первые кадры со спецвыпуска «Друзей» были опубликованы в социальных сетях под хэштегом #FriendsReunion. Присутствующим на съемочной площадке зрителям удалось заснять ремонт в квартире Моники и Рейчал, а также Чендлера и Джои. А сами кадры с актерами, очевидно, снимают на легендарном диване у фонтана с интро «Друзей».

Самих звездных актеров на фото поймать не удалось. Фантастическая шестерка сама ничего не постится. За исключением, Мэттью Перри, который прокололся и опубликовал в своем Instagram фото с гримирования, которое позже пришлось удалить. Странно, ведь на том снимке в гримерке нет никаких спойлеров.

Напомним, что 60-минутный специальный выпуск «Друзей» выйдет уже осенью этого года на HBO Max. Кроме Мэттью Перри, Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Мэтта Леблана и Дэвид Швиммер, в реюнионе также появятся шоураннер проекту Дэвид Крейг и Кауффман. А за участие в выпуске каждый из «Друзей» получит от 3 до 4 миллионов долларов.

Фото: Getty Images

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