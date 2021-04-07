Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали дочь (ФОТО)

Звездных родителей поймали на прогулке пляжем

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум, которые в прошлом году стали родителями, официально еще не показывали лицо своей дочери, хотя и появлялись с ней на публике. Поэтому американские папарацци решили пойти на опережение и поймали пару с малышкой на пляже.

На фото Кэти Перри, одетая в пляжное платье и панаму, держит дочь Дейзи Дав в левой руке. Девочка одета в голубые шорты, белую кофточку и белую панамку. Видно, что Дейзи нравится пляж и солнечная погода, потому что на лице ребенка красовалась улыбка. Просто розовощекая красавица!

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями в августе прошлого года. Для певицы это первый ребенок, а для актера – вторая.

Фото: Getty Images, legion-media

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