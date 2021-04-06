Оля Полякова возвращает Полявидение

Артистка хочет развлечь украинцев на очередном локдауне

5 апреля в Киеве ввели новый строгий карантин, поэтому уже 6 апреля украинская певица Оля Полякова решила вернуть свое «Полявидение». Успешный проект, который звезда запустила ровно год назад в период карантина, возвращается, чтобы радовать людей дома.

В новых выпусках «Полявидения» артистка займется «развлекательной постковидной терапией». В свежих эпизодах Полякова представит программу физических упражнений, которые помогают ей пребывать в тонусе и сохранять форму, а также поделится рабочей диетой для похудения. Планируются и эфиры в Instagram с главными звездами Украины, а также спортивными тренерами и психологами.

Новое весеннее «Полявидение 2.0» стартует уже 6 апреля в Instagram Оли Поляковой.

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