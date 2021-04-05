Артисты сделали неожиданный фит

Украинская певица MamaRika и украинский рэпер VovaZiLvova выпустили совместную песню и клип «Серце стукає стукає стукає».

Смотреть премьеру клипа MamaRika и VovaZiLvova – «Серце стукає стукає стукає» онлайн:

К сотрудничеству артисты пришли случайно, хотя знакомы еще со студенческих времен.

– Когда я непосредственно услышала самую песню – сразу согласилась, потому что это мой вайб и она меня зацепила за живое. Пожалуй главной причиной нашей Колаба есть музыка и честный месседж, который, я уверена, дойдет до каждого сердца, – рассказывала MamaRika.

По словам музыкантов, новый трек призван вдохновлять людей не застревать в старых и ограничивающих ощущениях и эмоциях. Они призывают всех открываться для нового опыта и новых вызовов.

– Просто давно не было песен о любви, таких чтобы приняли и не отпускало. чтобы сгореть в пепел и переродиться новым фениксом. Или фениксинею. Феминитивы это важно. Спасибо MamaRika, – поделился VovaZiLvova.

Режиссером клипа на песню «Серце стукає стукає стукає» стал Александр Швец. В видео он решил показать внутренний мир человека с разбитым сердцем.

– Чаще всего, когда нам разбивают сердце, единственной реальностью для нас становится наш внутренний мир, в котором собеседниками есть только наши негативные эмоции. Мы боремся с ними, мы слишком привязываемся к ним. Иногда мы им проигрываем и они поглощают нас. А иногда мы находим в себе силы и отпускаем. Не бойтесь открывать свое сердце, сколько бы раз его разбивали, – вдохновил режиссер.

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