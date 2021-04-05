Почему Хейли Бибер удалила свою страницу в Twitter?

Селебрити назвала причину такого решения

Американская модель Хейли Бибер удалила свою страницу в Twitter прошлым летом, чем шокировала своих фанатов. Но причину такого решения звезда решила объяснить лишь недавно.

Как оказалось с в видео на YouTube-канале доктора Джессики Клемонс, Twitter стал для Хейли Бибер слишком тревожным местом. И виновными в этом она назвала Хейтер.

«Даже мысль о том, что я открою приложение, беспокоит меня настолько, что меня буквально может наскучить. Я думаю, что проблема в том, что существует так много людей, которые предпочитают поливать тебя грязью, и это происходит снова и снова, и снова. Все это начинает мешать тебе мыслить адекватно, и в какой-то момент ты начинаешь ставить под сомнение абсолютно все. Ты начинаешь задумываться, а может быть они действительно видят то, чего я не вижу », – поделилась Хейли Бибер.

По тем же причинам знаменитость ограничила свое время и в других социальных сетях, в которых она зарегистрирована. Теперь она просматривает Instagram только на выходных, а комментарии могут оставлять только ее друзья и семья.

«Когда я сейчас слежу за комментариями опубликованных моих новых видео или фото, то понимаю, что реагировать будут только те люди, у которых я уверена. Они будут положительными, вдохновляющими и обнадеживающими », – рассказала знаменитость.

Фото: Getty Images

Читай также:

Довершила блонд: Билли Айлиш сделала новую стрижку (ВИДЕО)

Бодипозитив по-украински: Alyona Alyona показала фото топлесс