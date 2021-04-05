Черная вдова: смотреть официальный трейлер

Marvel представили новый трейлер фильма «Черная вдова».

Черная вдова – смотреть трейлер онлайн:

Фильм рассказывает о супергероиней Наташу Романофф, которая скрывается под псевдонимом Черная вдова. Девушка возвращается домой, где встречает молодую сестру и решает разобраться со своим шпионским прошлым.

Главную роль Черной вдовы сыграла Скарлетт Йоханссон, а вот в ее младшую версию перевоплотилась дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон. Также в фильме снимались Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рейчаел вайс и другие.

Премьера фильма «Черная вдова» запланирована на 9 июля 2021 года.

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