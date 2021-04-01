Принц Гарри получил большое наследство от королевы-матери

Мол, принц Уильям и так нормально получит во время престолонаследования

Недавно издание «Mirror» шокировало информацией о том, что принц Гарри получил в наследство гораздо больше денег, чем его брат принц Уильям. И сейчас речь идет не о деньгах, которые сыновьям оставила принцесса Диана, там все было поделено поровну. На этот раз внимание приковано к капиталу, который герцог Сассекский унаследовал от своей прабабушки – королевы-матери.

Оказалось, что мать Елизаветы II, Елизавета Боуз-Лайон вложила 20 млн фунтов стерлингов в трастовый фонд, который был разделен между всеми ее правнуками, но не поровну.

Королева-мать оставила принцу Гарри больше денег, чем другим правнукам. А причиной такого решения назвала все «плюшки» получит принц Уильям, и наследуют престол, получит статус принца Уэльского и станет герцогом Корнуолл.

Точная сумма всего наследства и части принца Гарри не называется. Но, похоже, что жаловаться не придется.

Фото: Getty Images

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