Шэрон Стоун оплатила участие Леонардо ДиКаприо в вестерне Быстрый и мертвый

Знаменитость проспонсировала работу актера

Голливудская актриса Шэрон Стоун продолжает шокировать подробностями из своей профессиональной и личной жизни в книге «The Beauty of Living Twice». Как оказалось, в далеком 1995 году звезда оплатила гонорар для Леонардо ДиКаприо за фильм «Быстрый и мертвый».

Дело в том, что в «Титанике» ДиКаприо был не таким популярным. Поэтому его не хотели брать на «Малыша», незаконнорожденного сына организатора турнира. Тогда заступиться за него решила Шэрон Стоун и выплатила Леонардо гонорар.

«Этот парень по имени Леонардо ДиКаприо был единственным, кто прошел прослушивание. По-моему, он был единственным, кто вошел в роль и сумел заплакать. Мне сказали, если я так сильно хочу видеть его в фильме, то могу заплатить ему из своего гонорара. Так я и сделала », – вспоминала Шэрон Стоун.

Правда, такой ход сработал лишь потому, что Шэрон Стоун была сопродюсером фильма.

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