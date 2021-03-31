Ирина Сопонару – о самом неудачном флирте

За кулисами Improv Live Show известная актриса-юмористка раскрыла секреты личной жизни

Способы флирта у каждого индивидуальные. Иногда «подкаты» мужчин к женщинам вводят в ступор. Поэтому актриса «Женского Квартала» и участница Improv Live Show, которое каждый вторник показывает Новый канал, Ирина Сопонару попала в интересную историю.

– Как-то со мной очень «оригинально» флиртовал парень, – рассказала юмористка за кулисами шоу. – Он подошел и начал говорить: «Ой, вы знаете, мне кажется, что я вас где-то видел». Я-то начала заигрывать в ответ, шутить. Ответила: «Наверное, во сне?» А он мне на это: «Да, наверное, в кошмаре». Все, занавес.

Ирина Сопонару признается, что не обделена мужским вниманием. Она часто ходит на свидания, даже за границей. Но лучшее все равно произошло в Украине.

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Одними свиданиями, конечно, никогда не обходится.

– Мужчины дарят мне совершенно разные подарки. Я сторонница ювелирных изделий, украшений, – говорит участница шоу Нового канала. – Но интересно, что самый ценный презент получила от своей подруги. Это бриллиантовые серьги. Теперь она тот мужчина, с которым я встречаюсь (смеется).

Смотрите полный выпуск юмористического шоу Improv Live Show , где приняли участие Ирина Сопонару, Татьяна Песик и Ирина Гатун на сайте и на YouTube Нового канала. Свежие выпуски включайте каждый вторник в 20:00 в эфире телеканала.