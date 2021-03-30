Татьяна Песик рассказала, как Володька танцевал ей стриптиз

Украинская актриса-юмористка за кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал, призналась, какие подарки получает от друзей и поклонников

Кто же не знает легендарную сценическую юмористическую пару «Танька и Володька»? Актеры Татьяна Песик и Тарас Стадницкий, которые перевоплощаются в этих персонажей, хорошие друзья уже много лет. За кулисами Improv Live Show, которое каждый вторник показывает Новый канал, Таня Песик поделилась личными секретиками. Юмористка рассказала, какие получает подарки от «сценического парня», и как тот танцевал ей стриптиз.

– На день рождения партнер по сцене Тарас Стадницкий обычно дарит мне книги Стивена Кинга. Мы его обожаем, – делится актриса «Женского Квартала». – Еще, помню, как-то сделали мне классный сюрприз-розыгрыш. Я не планировала праздновать, друзья тоже заверили, что ничего громкого не будет, а в конце раз – и праздник. Еще и стриптизера заказали. Я была в шоке, ведь это случилось впервые в моей жизни. А самое смешное, что он был в костюме Володьки.

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Таня Песик признается, что не умеет делать подарки. А еще частенько получает очень странные презенты.

– Как-то получила кофейное дерево, – рассказывает Песик Новому каналу. – Это для меня странный подарок. Ведь это просто дерево, на которое наклеены кофейные зерна. И стоит оно у меня на подоконнике – никакой пользы. Дорогих подарков от кавалеров тоже не помню. Айфонов точно не дарили (смеется).

Смотрите юмористическое шоу Improv Live Show, где примут участие Татьяна Песик, Ирина Сопонару и Ирина Гатун, уже сегодня, 30 марта, в 20:00 на Новом канале.