Настя Каменских запускает собственное реалити-шоу

Звезда покажет свою жизнь во всех красках

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, потрясла фанатов новостью о запуске своего реалити-шоу. Об этом сообщила сама артистка в своем Instagram.

«Вы ждали от меня новый #nkblog, а я Подготовила для вас нечто большее! Недавно я задумалась о том, каким для меня был прошлый год. Для всех нас и лично для меня он оказался очень сложным. Столько событий, столько новых непростых задач. Столько трудностей и потерь. Держать в себе все это стало слишком тяжело. И я поняла, что нужно что-то менять. Кардинально сменить обстановку и Перезагрузиться. И я хочу сделать это вместе с вами! Я запускаю собственное реалити «Девочки Рулят», где покажу, как проходит наша с девочками перезагрузка. Первая серия выйдет уже совсем скоро! ???? », – написала Настя Каменских под анонсом.

Свое шоу певица назвала «Девочки рулят» в честь ее последнего трека, который вышел недавно. В реалити примет участие не только сама Настя, но и ее лучшая подруга жена Позитива Анна Андрейчук, а также мама Лидия Петровна.

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