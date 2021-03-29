Отряд самоубийц: Миссия навылет: смотреть официальный трейлер

Они возвращаются: смотри трейлер продолжения «Отряда самоубийц»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Отряд самоубийц: Миссия навылет – смотреть трейлер онлайн:

Детали сюжета продолжения фильма. «Заги самоубийц» не раскрывается. Но по трейлеру становится понятно, что преступники, которые входят в суперсекретной оперативной группы Отряд «Икс», имеют новое задание. Бладспорта, Миротворца, Капитана Бумеранга, крысоловку 2, Савант, Кинг Шарка, Блекґарда, Джавелин и Харли Квинн собираются вместе, чтобы снова спасти мир и скостить себе срок заключения.

Главные роли в фильме сыграли Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Пит Дэвидсон, Виола Дэвис и Сильвестр Сталлоне. Режиссером стал Джеймс Ганн.

Фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет в кинотеатрах и на HBO Max 6 августа этого года.

Читай также:

Возглавляет принц Уильям: составлен ТОП-10 самых сексуальных лысых мужчин

Девушки рулят: Настя Каменских запускает собственное реалити-шоу