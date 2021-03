Кейт Миддлтон выпустит книгу. О чем она будет?

Кенсингтонский дворец анонсировал выход первой книги герцогини Кембриджской

Совсем скоро Кейт Миддлтон выпустит в свет свою первую книгу. И расскажет она не о королевской жизни, а о фотографии.

Так, герцогиня Кембриджская решила посвятить свою своему хобби – фотографии. Известно, что на страницах книги, в частности, можно будет увидеть и 100 лучших фоторабот британцев. Они были отобраны на конкурсе, который устроила Кейт во время пандемии. Темой был первый локдаун, а для участия нужно было «зафиксировать момент»

Часть средств с продажи книги «Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020» пойдет на благотворительность.

