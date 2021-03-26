Макс Барских объявил дату концерта в Киеве

Макс Барских споет новый международный суперхит Bestseller и любимые песни слушателей в Osocor Residence

Хиты Макса Барских звучат на радиостанциях СНГ чаще других исполнителей, что подтверждают многочисленные награды и радиомониторинг компании TopHit. Его музыкальные шоу поражают масштабностью, а зрелищные клипы — всегда на шаг впереди современных трендов. Его гастролей за рубежом не счесть, а американский Forbes называет певца музыкальным послом Украины в мире.

Артист держит высокую планку уже не один год и не планирует останавливаться. Его новый суперхит в дуэте с Zivert — яркое тому подтверждение. Недавно артисты выпустили настоящий международный Bestseller в стиле киберпанк. Это история о двух душах, телами которых руководит искусственный интеллект. Все, что остается влюбленным, — встречи в виртуальных снах оцифрованного мира.

Bestseller молниеносно взлетел на первые строчки по количеству прослушиваний в Apple Music в Украине, Беларуси, Эстонии, Литве, Армении, Узбекистане и других странах СНГ и Балтийского побережья. В частности, попал в ТОП-100 в Польше. Так же и клип на дуэтную песню от Алана Бадоева разорвал YouTube. Сегодня видео занимает лидирующие позиции в разделах «Тренды YouTube» и «Тренды «Музыка»» в Украине, Беларуси, Латвии, Литве, Эстонии и Казахстане.

Одними из первых услышать вживую новый бестселлер от Макса Барских вы сможете 15 мая. Не пропустите главное музыкальное событие сезона в Osocor Residence.

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