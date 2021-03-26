ULIANA ROYCE (Ульяна Ройс) – Мои правила: премьера клипа

Артистка выложила фрагмент из будущего клипа «Мои правила», и он собрал 8 млн просмотров и 1 млн лайков за месяц. На видео роборука поднимает Ульяну на высоту 5 метров и со скоростью 100 км/ч отбрасывает назад вниз головой. Ролик настолько понравился пользователям TikTok, что он сразу же попал в тренды.

26 марта певица представила полную версию клипа. В цифрах – это 25 часов беспрерывных съемок, более 100 человек массовки, 150 эксклюзивных костюмов, настоящие бои с холодным оружием и виртуальная реальность с роборукой. Режиссеры видео Максим Шелковников и Денис Маноха

ULIANA ROYCE продемонстрировала боевую хореографию, перед съемкой певица изнуряла себя тренировками, оттачивая приемы боевого искусства. Артистка целый год занимается азиатским единоборством с катаной – холодным боевым оружием с весом около килограмма. Все трюки певица исполнила самостоятельно.

– Скажу честно, что за 8 часов съемок боя я всего один раз пропустила удар в лицо. Случилось это по ошибки – мы сбились в счете, и я не успела увернуться от удара. Это было больно, но не смертельно. Даже во время удара я смогла держать лицо как настоящий артист – с улыбкой, – рассказала певица эксклюзивно Новому каналу.

Вместе с клипом ULIANA ROYCE презентовала ЕР. Песня «Мои правила» стала заглавным треком мини-альбома, над которым певица работала вместе с Pivovarov prod. В релиз вошли 4 трека: «Jump», «My Love», «Мои Правила» и ремикс на этот трек.

– Этот альбом – промежуточный итог в моем творчестве. Мне нравится строить свою карьеру этапами и периодами: когда песни объединяет какой-то элемент, как визуальный, так и в саунде. Все песни в этом релизе на русском языке и по звучанию они очень экспериментальные, в них есть смешение многих стилей – рнб, хип-хоп и даже элементы хауса и гранжа, – продолжила артистка. – Вместе с Артемом Пивоваровым мы написали несколько украиноязычных хитов радийного формата – «Холодно і тепло», «Sayonara», «Покохала». Но во время работы над ними мы поймали общую «неформатную» волну, где мы творили и создавали без привязок к рамкам и стандартам поп-звучания. Так появились треки, которые вы можете услышать в моем ЕР. Эти треки объединяет свобода и чистое творчество без канонов.

Поздравляем с премьерой!

Фото – Александр Острогляд

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