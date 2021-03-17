Джаред Лето облысел! Что случилось? (ФОТО)

Селебрити превратились для очередного фильма

Американский актер и солист группы «30 Seconds To Mars» Джаред Лето приступил к съемкам фильма «Дом Гуччи». Ради кинокартины звезде даже пришлось кардинально сменить имидж. Чтобы сыграть Паоло Гуччи, Джаред Лето облысел!

Для своей новой роли актер удивил всех резким старением. В качестве Паоло на голове Джареда сверкает лысина, а на лице нарисовались крупные морщины. Гримерам удалось хорошо поработать над образом звезды.

Напомним, что в криминальной драме Ридли Скотта «Дом Гуччи» персонаж Джареда Лето Паоло Гуччи был вице-президентом и директором Gucci Shops Inc и Gucci Parfums of America. Его смерть заказала бывшая жена Патриция Реджани. Это была холодная месть от женщины за измену семьи. Как Джареду Лето удастся сыграть известную личность, узнаем уже скоро.

Фото: Getty Images

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