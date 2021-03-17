Джаред Лето облысел! Что случилось? (ФОТО)

Американский актер и солист группы «30 Seconds To Mars» Джаред Лето приступил к съемкам фильма «Дом Гуччи». Ради кинокартины звезде даже пришлось кардинально сменить имидж. Чтобы сыграть Паоло Гуччи, Джаред Лето облысел!
Для своей новой роли актер удивил всех резким старением. В качестве Паоло на голове Джареда сверкает лысина, а на лице нарисовались крупные морщины. Гримерам удалось хорошо поработать над образом звезды.
Напомним, что в криминальной драме Ридли Скотта «Дом Гуччи» персонаж Джареда Лето Паоло Гуччи был вице-президентом и директором Gucci Shops Inc и Gucci Parfums of America. Его смерть заказала бывшая жена Патриция Реджани. Это была холодная месть от женщины за измену семьи. Как Джареду Лето удастся сыграть известную личность, узнаем уже скоро.