Кейт Миддлтон отреагировала на слова Меган Маркл об их конфликте

Представители герцогини Кембриджськой наконец прокомментировали интервью Опре Уинфри

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри раскрыло подробности из жизни и коммуникации представителей королевской семьи. В частности, Опра Уинфри не обошел и тему конфликта между Меган и Кейт Миддлтон. Жена принца Гарри рассказала, что она никогда не доводила до слез Кейт. Наоборот, это жена принца Уильяма заставила плакать герцогиню Сассекскую.

И хотя сама Кейт Мидлтон эту информацию никак не комментирует. Но при не выступил журналистка Кэти Николл, которая регулярно пишет о королевской семье. Как сообщают ее инсайдеры, жена принца Уильяма никогда не хотела, чтобы в прессе появлялись какие-то предположения о плохих отношениях с Маркл.

– Кейт такая сдержанная и уважает личную жизнь. Вы никогда не услышите о ее ссоре с кем-либо, потому что она очень деликатно относится к другим. Так что распространение этой истории было трудным моментом. Кейт чувствовала, что инцидент уже исчерпан, поэтому было унизительно возвращаться к нему снова, – рассказывают инсайдеры о реакции Кейт Миддлтон на интервью Меган Маркл.

Фото: Getty Images

Читай также:

Джаред Лето облысел! Что случилось? (ФОТО)

После скандального интервью Опре Уинфри: Принц Гарри написал письмо принцу Чарльзу