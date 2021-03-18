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«Было унизительно»: Кейт Миддлтон отреагировала на слова Меган Маркл об их конфликте

Кейт Миддлтон отреагировала на слова Меган Маркл об их конфликте

Представители герцогини Кембриджськой наконец прокомментировали интервью Опре Уинфри

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри раскрыло подробности из жизни и коммуникации представителей королевской семьи. В частности, Опра Уинфри не обошел и тему конфликта между Меган и Кейт Миддлтон. Жена принца Гарри рассказала, что она никогда не доводила до слез Кейт. Наоборот, это жена принца Уильяма заставила плакать герцогиню Сассекскую.

И хотя сама Кейт Мидлтон эту информацию никак не комментирует. Но при не выступил журналистка Кэти Николл, которая регулярно пишет о королевской семье. Как сообщают ее инсайдеры, жена принца Уильяма никогда не хотела, чтобы в прессе появлялись какие-то предположения о плохих отношениях с Маркл.

– Кейт такая сдержанная и уважает личную жизнь. Вы никогда не услышите о ее ссоре с кем-либо, потому что она очень деликатно относится к другим. Так что распространение этой истории было трудным моментом. Кейт чувствовала, что инцидент уже исчерпан, поэтому было унизительно возвращаться к нему снова, – рассказывают инсайдеры о реакции Кейт Миддлтон на интервью Меган Маркл.

Фото: Getty Images

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