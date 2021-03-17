Принц Гарри написал письмо принцу Чарльзу

Герцог Сассекский пытается найти общий язык с отцом

Интерес общественности к королевской семье Великобритании после интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри до сих пор не утихает. Весь мир интересовало, как отреагирует королева Елизавета II, принц Уильям и принц Чарльз сказанное герцогами Сассекскими. Свою официальную позицию в заявлении уже высказала королева, журналисты получили принца Уильяма, а вот принц Чарльз хранит молчание.

Известно, что интервью Меган и Гарри расстроило принца Чарльза. Поэтому младший сын решил написать отцу письмо, в котором попытался объяснить свой поступок.

«Гарри написал письмо своему отцу по электронной почте, чтобы оправдать их с Меган интервью. Чарльз, по словам его друга, был в отчаянии », – приводит слова королевского репортера Кэти Николл Vanity Fair.

Что именно сказано в письме, не сообщается. Но, надеемся, что принцу Чарльзу и принцу Гарри удастся найти общий язык.

Фото: Getty Images

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