Тина Тернер объявила о завершении карьеры
Легендарная артистка решила уйти со сцены
Американская певица Тина Тернер заявила о завершении своей певческой карьеры. Об этом пишет издание The Sun.
О том, что Тина Тернер покидает сцену, стало известно из нового документального фильма «Tina», который выйдет на канале Sky 28 марта. Стоит отметить, что свою карьеру певица строила до 81-го года, а потому заслужила пенсию.
Как отмечает сама Тина Тернер, она хочет провести время без камер в полной тишине. К тому же, звезда хочет отдохнуть после многочисленных проблем со здоровьем. Несколько лет назад певица перенесла инсульт, затем рак кишечника и почечную недостаточность. Также артистка до сих пор пытается оправиться после домашнего насилия со стороны бывшего мужа и музыкального партнера Айка Тернера.
Фото: Getty Images
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