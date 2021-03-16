Ким Кардашьян дала первое интервью после развода

Селебрити рассказала, каким был ее 2020-й год

Американская телезвезда Ким Кардашьян наконец заговорила с медиа после громкого развода с Канье Уэстом. В интервью Vogue она рассказала о проблемах в семье и то, каким для нее был 2020-й год.

Лучшим в этом году Ким Кардашьян назвала то, что смогла больше времени посвятить своим детям.

«Этот год был невероятной возможностью научиться быть благодарной за простые вещи, и это было огромным озарением. Я всегда стараюсь смотреть на вещи в позитивном ключе. Несмотря на то, что это был такой сложный год, это было время для восстановления сил, раскрытие новых способностей, это была возможность проводить много времени с семьей. И то время, которое я смогла провести со своими детьми, было бесценным. Это, безусловно, положительная сторона », – рассказала Ким.

А вот о самом развод и непростые отношения с Канье Уэстом Ким Кардашьян говорить не захотела. Похоже, что официальные комментарии будут только после завершения бракоразводного процесса.

Фото: Getty Images

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