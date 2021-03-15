Карди Би просит Селена Гомес не идти со сцены

Селебрити пишет твиты в поддержку своей коллеги

Американская реперша Карди Би просит Селена Гомес не заканчивать певческую карьеру. 11 марта скандальная звезда начала твитить в поддержку своей коллеги по сцене с просьбой не покидать сцену. Произошло это после того, как Селена Гомес заявила, что планирует завершить карьеру певицы в новом интервью для журнала Vogue.

«Я не думаю, что Селене следует идти на пенсию. Она пишет хорошую музыку, и поклонники любят ее. Я думаю, ей нужна еще одна эра. Такая, которую никто никогда не видел. Я хотела бы поделиться с ней идеями », – продолжила 28-летняя реперша.

«Мне нравится Селена Я защищаю ее, потому что она такая милая в личном общении. Нас, знаменитостей, все время разрывают на части, но она слишком милая, чтобы пройти через это. Если она хочет уйти, иди, но только если ты сама этого хочешь, а не за этих негодяев вокруг», – дополнила позже Карди.

Интересно, увидим ли мы спивапрацю Селены Гомес и Кади Би.

Фото: Getty Images

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