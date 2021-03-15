На высотах Нью-Йорка: смотреть официальный трейлер

Компания Warner Bros. Pictures представила трейлер мюзикла «На высотах Нью-Йорка».

На высотах Нью-Йорка – смотреть трейлер онлайн:

Картина рассказывает о том, как живет один из нью-йоркских районов Вашингтон Хайтс. Здесь запах горячего кофе витает в воздухе возле станции метро «сто восемьдесят первом улица», а калейдоскоп желаний объединяет его громких и дружественных жителей. В этот вихрь попадает и Уснави (Энтони Рамос), харизматичный владелец небольшого магазинчика, который экономит каждый заработанный нелегким трудом цент для воплощения своей мечты о лучшей жизни.

Фильм стал экранизацией одноименного бродвейского мюзикла Лин-Мануэль Миранда. Он выступил продюсером ленты и выполнил в ней одну из ролей. Режиссером стал Джон М. Чу, снявший «Иллюзия обмана 2». В мюзикле сыграли Ариана Гринблатт, Стефани Беатрис, Энтони Рамос, Джимми Смитс и другие.

Премьера фильма «На высотах Нью-Йорка» запланирована на 18 июня 2021 на HBO Max.

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