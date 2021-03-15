Новый каналНовостиКрасная дорожка премии «Грэмми-2021»! Лучшие наряды звезд (ФОТО)

Красная дорожка премии «Грэмми-2021»! Лучшие наряды звезд (ФОТО)

Красная дорожка премии Грэмми-2021! Лучшие наряды звезд (ФОТО)

14 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония «Грэмми 2021»! Абсолютной рекордсменкой за всю историю церемонии стала Бейонсе. В этом году она забрала домой 4 статуэтки. Всего за всю музыкальную карьеру на ее счету 28 побед в 6 номинациях. И вот когда уже все победители названы и награды вручены, пришло время рассмотреть, в чем же звезды пришли на церемонию «Грэмми 2021».

Красная дорожка премии Грэмми-2021

Билли Айлиш

Финнеас О’Коннел

Тейлор Свифт

H.E.R.

Гарри Стайлз

Леди Гага

Дуа Липа

Lizzo

Бейонсе

Ингрид Андресс

Джене Айко и Биг Шон

Фото: Getty Images

Читай также:

«Грэмми 2021»: победители известны!

Красная дорожка премии «Грэмми-2020»! Лучшие наряды звезд (ФОТО)

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания