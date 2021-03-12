Денис Реконвальд – Аллилуйя: слушать онлайн, текст (слова) песни

Артист привлек к записи песни мужской церковный хор

Дениса Реконвальда продолжает исследовать тему любви, пороков, внутренних противоречий и мистики. Новая песня посвящена сложному выбору влюбленного человека. Как далеко готов зайти тот, кто теряет голову от чувства?



Эксклюзивно для Нового канала Денис рассказал о символике, которую передал в тексте и музыке:

– Трек «Аллилуйя» о тех самых демонах, не только внутри меня, но и каждого человека. Как бы мы не скрывали свои темные стороны, рано или поздно они перекрывают свет. И когда я пою о чертях, которые танцуют в омуте, я подразумеваю как раз этот момент, – рассказал певец. – Слово «Аллилуйя» несёт в себе очень мощную энергетику, оно означает веру во спасение. И одним из самых главных символов этого трека является мужской церковный хор, который пропевает фразу «Аллилуйя» и дает нам ощущение объема, переживаний и страданий.

Денис поделился, что часто замечает тайные символы, которые повторяются в его жизни. И один из таких – число 13.

– Число 13 является действительно счастливым и очень значимым для меня – оно довольно часто встречается в моей жизни. Я жил в 113 доме на 13 этаже, учился в 13 школе, поступал в университет под 13 номером и даже билеты на самолет часто попадаются на 13 месте, – рассказал артист. – В фильме «Давай танцуй» моего персонажа также преследовала цифра 13 – это очень часто встречается в моей жизни и работе.

Денис Реконвальд – «Аллилуйя»: слова песни

В городе обман, в городе дорог

А ты чистая невинность, кожа шелк

Я тебя нашел посреди толпы

Горе от ума, горе от любви

Я рисую мелом, белым белым мелом

На память твое тело

Это мое дело

Тебя придумаю, тебя наколдую

Аллилуйя

Аллилуйя

Припев

Шальная пуля разорвала нас на части

В тихом омуте черти танцуют

А мы спасались красной нитью на запястье

Аллилуйя

Аллилуйя

Шальная пуля разорвала нас на части

В тихом омуте черти танцуют

А мы спасались красной нитью на запястье

Аллилуйя

Аллилуйя

Талая вода станет снова льдом

Точно как вчера, только мы вдвоем

В городе обман, но теперь нас нет

Мы там, где океан

Там где белый свет

Разбиваю стены

Кровь бежит по венам

Станешь моей верой

Самой сильной верой

Тебя придумаю, тебя наколдую

Аллилуйя

Аллилуйя

Припев

Шальная пуля разорвала нас на части

В тихом омуте черти танцуют

А мы спасались красной нитью на запястье

Аллилуйя

Аллилуйя

Шальная пуля разорвала нас на части

В тихом омуте черти танцуют

А мы спасались красной нитью на запястье

Аллилуйя

Аллилуйя

Хор

Аллилуйя

Аллилуйя

Аллилуйя

Аллилуйя

Аллилуйя

Аллилуйя

Аллилуйя

Аллилуйя

Припев

Шальная пуля разорвала нас на части

В тихом омуте черти танцуют

А мы спасались красной нитью на запястье

Аллилуйя

Аллилуйя

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