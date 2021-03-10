Адель официально развелась после семи лет брака

Надеемся, что селебрити займется подготовкой нового альбома

Британская певица Адель официально развелась со своим мужем, бизнесменом Саймоном Конекки после семилетнего брака. Об этом пишет Daily Mail.

По закону, бывшие имеют право на половину всего совместно нажитого имущества. Ведь у знаменитости не было брачного контракта. Известно, что Адель и ее экс-супруг сохранили за собой равные права опеки над их 8-летним сыном Анджело.

Интересно, что артистка дала слово, что не будет петь ни о бывшем, ни об их отношениях, ни о расставании. Ранее ее любовные переживания выступали вдохновением для творчества. Такое решение Адель приняла ради спокойствия свою сына.

«Они переживают за общего сына Анджело, поэтому Адель решила даже не петь об отношениях с бывшим мужем. Это знак уважения с ее стороны », – сообщил источник из числа знакомых певицы.

Фото: Getty Images

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