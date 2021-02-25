Канье Уэст продает подарки для Ким Кардашьян

Развод пары набирает новые обороты

Американский рэпер Канье Уэст решил продать подарки, которые приобрел для Ким Кардашьян время их отношений. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на анонима.

Близкие к рэперу источники утверждают, что Канье выставил на продажу ювелирные украшения любимой. И сделать знаменитость это решил через несколько дней после того, как Ким Кардашьян официально подала на развод.

– За последние две недели Канье пытался продать украшения, которые он купил для Ким. Он так и не стал избавляться от них, но говорил о том, что не хочет, чтобы что-то ему напоминало о прошлом, – говорит аноним.

Канье Уэст даже обратился к ювелирам, чтобы те оценили стоимость драгоценностей. Оказалось, что музыкант потратил на них несколько миллионов долларов. Только кольцо Ким обошлась в 3 миллиона долларов.

Фото: Getty Images

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