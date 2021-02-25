Кейт Уинслет – о бодишейминге прессы

Актриса призналась, что чувствовала себя неуверенной из-за слова журналистов

Звезда культового фильма «Титаник» Кейт Уинслет никогда не скрывала, что на заре своей карьеры была очень неуверенной в своей внешности. Леонардо Ди Каприо даже пришлось подбадривать партнершу по фильму, чтобы она лучше чувствовала себя в кадре. А виной всему стала пресса, критиковала звезду. Об этом Кейт Уинслет рассказала в своем новом интервью The Guardian.

– Желтая пресса была ко мне так жестока и так меня критиковала, что меня это шокировало. В те годы я все еще пыталась найти себя, понять, кто я такая. Они обсуждали, как я размер одежды, оценивали, сколько я вешу, и говорили о диетах, на которых я якобы сидела Это подорвало мою уверенность в себе. Я думала о том, что если обо мне говорят столько гадости в родной Англии, то что будет в Голливуде. Я боялась туда ехать, – вспомнила Кейт Уинслет.

Сейчас звезда уже проработала все моменты со своей неуверенностью и живет в гармонии с собой.

Фото: Getty Images

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