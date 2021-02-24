Крис Дженнер запустит свой собственный косметический бренд

Звезда решила податься в сферу бьюти

Известная мама семейства Кардашьян-Дженнер Крис запустит свой собственный косметический бренд. Об этом пишет сообщает E! News.

Звезда уже успела зарегистрировать товарный знак «Kris Jenner Beauty», «Kris Jenner Skin» и «Kris Jenner Skincare». Из чего можно сделать вывод, что выпускать звездная мама будет и декоративную, и досмотровую косметику. Телеведущая перечислила несколько товаров, которые потенциально могли бы стать частью линейки ее бренда: косметика, средства по уходу за кожей, средства по уходу за ногтями, накладные ресницы, средства по уходу за волосами и ароматы.

Фактически, теперь Крис Дженнер станет прямой конкуренткой брендам своих дочерей – Кайли Дженнер и Ким Кардашьян. Однако, сама звезда еще публично не прокомментировала открытие своего косметического бренда.

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