Хэлли Берри – о том, как лучшая подруга учила ее целоваться

Звезда шокировала подробностью из личной жизни

Американская актриса Хэлли Берри поделилась своим романтическим опытом с девушкой. Оказывается, что знаменитость когда целовалась с девушкой, и было это не для кадра. Об этом рассказала сама Берри в своем Instagram в разговоре со своей приятельницей.

Как призналась селебрити, ее первый поцелуй произошел не по парнем, а с девушкой. Со своей лучшей подругой Берри училась целоваться. Актриса объяснила, что пошла на такой шаг, потому что хотела поразить парня, но не умела целоваться по-французски.

– Мой первый поцелуй был с девушкой. Я не знала, как целоваться с языком, поэтому она пришла ко мне домой и мы целовались 30 минут, а на следующий день я пошла к своему бойфренду и поцеловала его, – поделилась Берри.

Хелли добавила, что поцелуй был лучшим именно с парнем, но она очень благодарна подруге за «урок».

Фото: Getty Images

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