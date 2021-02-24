Принц Гарри и Меган Маркл узнали пол будущего ребенка

Герцоги Сассекские рассказали родным, кого ждут – мальчика или девочку

С тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри объявили, что второй раз станут родителями, весь мир начал еще тщательнее следить за новостями вокруг королевской пары. Ведь главным вопросом остается – на кого же ждут знаменитые родители? Неужели Меган Маркл подарит принцу Гарри еще одного мальчика, как это в свое время сделала принцесса Диана? Или семья пополнится маленькой принцессой?

Как выяснилось недавно, пол будущего ребенка Виндзоров уже известна. Представители королевской семьи уже знают, кем пополнится очередь на престол – принцем или принцессой. Об этом СМИ рассказал королевский биограф Ингрид Сьюард.

Но, кроме ближайшего окружения Меган и Гарри, о поле малыша в ближайшее время больше никто не узнает. Все же герцоги Сассекском предпочитают держать эту новость в тайне.

Однако, Гарри и Меган уже начали выбирать имя для малыша и малышки, больше не руководствуясь королевским протоколом. Самый популярный из возможных вариантов – Диана, если родится девочка. Также среди фаворитов: Редмонд, Дейзи и Вайлет.

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