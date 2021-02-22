У Оли Поляковой в квартире обвалился потолок

В результате халатности работников ЖЭКа едва не пострадали дети артистки

Сегодня, 22 февраля, Оля Полякова вышла с экстренным прямым эфиром в Instagram. В ее квартире в самом центре Киева из-за талого снега размок и обвалился потолок. Это произошло утром, пока дети артистки собирались в школу. На видео можно увидеть результаты происшествия: внушительная часть потолка свалилась и повредила диван, чудом никого не задев.

Полякова рассказала, что обращалась в свой ЖЭК с просьбой убрать снег еще в прошлую пятницу. Там ее обращения в очередной раз проигнорировали: борьба с ЖЭКом для певицы стала ежегодной традицией. В результате все выходные талый снег просачивался сквозь потолки — и те начали рушиться. Певица отдельно показала комнату своей дочери Маши: там уже выпадают люстры, а вода заливает дорогостоящую технику. В квартире, расположенной в престижном квартале, стоит отчетливый запах сырости, которым вынуждена дышать вся семья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Оля Полякова неоднократно поднимала эту тему в своих социальных сетях, писала множество заявлений и просила перевести ее дом в другую обслуживающую компанию. После сегодняшнего инцидента, исчерпав попытки решить проблему цивилизованным путем и испугавшись за безопасность членов своей семьи, артистка обратилась к общественности.

«У меня шок, я не понимаю, что делать. Вы думаете, я со своим характером никуда не ходила? Писала, ходила, обращалась. Безрезультатно. Если мы платим за обслуживание, нас должны качественно обслуживать! Я исправно плачу за коммуналку каждый месяц, а в моей квартире — Армагеддон!» — прокомментировала Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Этим же утром с похожей проблемой столкнулся хореограф и танцор балета Поляковой Максим Ежов. Он выложил в Instagram видео своего поврежденного сосульками автомобиля. «Принял эстафету», — прокомментировал Максим недобросовестную работу ЖЭКа, присоединившись к стихийному #поляковачеллендж.

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