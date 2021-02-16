У Дженнифер Энистон появился новый бойфренд

Западные СМИ говорят, что звезда снова решилась на отношения

Голливудская актриса Дженнифер Энистон нашла нового кавалера. По информации издания Mirror, селебрити началась встречаться с новым бойфрендом. Но кто он и чем занимается, пока держится в секрете.

Как сообщил близкий к Дженнифер источник, ее бойфренд хорошо относится к ней и предохраняет ее.

«У них много общего. Он приземленный, красивый, он заставляет ее смеяться, заставляет ее чувствовать себя в безопасности. Дженнифер доверяет ему », – заявил источник.

Кстати, недавно Энистон на личной странице в Instagram намекнула на то, чего ожидает от отношений и как знает, стоят они потраченного времени и усилий. Она опубликовала отрывки из документального фильма о певице ерту Китт, где говорится о готовности женщины идти на компромисс с партнером.

Фото: Getty Images

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